أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

الجمعة 29/نوفمبر/2024 - 08:48 ص

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، إجازة البنوك وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.52 جنيه للشراء و49.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات و49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع في بنوك " مصر، التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع في بنوك" أبو ظبي الأول، QNB،كريدي أجريكول، القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، البركة، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

فيما بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبعي في بنوك "HSBC، الإسكندرية، المصرف المتحد، سايب" و49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي التجاري، التعمير والإسكان".