خبراء يحذرون: الجلد اللامع على الساقين قد يدل على مشاكل صحية خطيرة

حذر خبراء الصحة من أن الجلد اللامع على الساقين قد يكون علامة على مشاكل صحية خطيرة، ويكون هذا نتيجة تراكم الدهون فى الشرايين مما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق، مما يتسبب بتصلب الشرايين والنوبات القلبية وفقا لما نشرته مجلة ذا صن الطبية .

وأوضح الدكتور باباك أشرفي عضو فريق الأطباء في Superdrug Online Doctor (خدمة طبية عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين استشارة أطباء معتمدين أن الجلد اللامع قد يكون نتيجة لعدة حالات صحية أبرزها مرض الشرايين الطرفية (PAD) الذي قد يصبح خطيرا إذا ترك دون علاج، كما قد يرتبط الجلد اللامع بمشاكل صحية أخرى مثل الوذمة (احتباس السوائل) أو الخثار الوريدي العميق (DVT)، وهو جلطة دموية تتشكل في الأوردة العميقة، عادة في الساق أو الفخذ.

ويمكن أن يؤدي ترك الجلد اللامع دون علاج إلى مضاعفات خطيرة تتعلق بتدهور الدورة الدموية.

وقال أشرفي: المضاعفات المحتملة تتفاوت حسب السبب الرئيسي ولكن يمكن أن تشمل تفاقم مرض الشرايين الطرفية وتجلط الأوردة العميقة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى وضعف الحركة وفي بعض الحالات قد يكون الجلد اللامع نتيجة لأسباب أقل خطورة مثل ترطيب البشرة بشكل مفرط أو التمارين البدنية التي تؤدي إلى تلف الجلد أو الطقس الحار الذي يسبب التعرق أو رد الفعل الناتج عن إزالة الشعر بالشمع أو الحلاقة.

وهناك فئات من الناس أكثر عرضة لظهور الجلد اللامع بسبب عوامل صحية أو نمط حياة معين وأوضح أشرفي أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما أو أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو لديهم تاريخ عائلي لمشاكل الدورة الدموية، هم أكثر عرضة لهذه الحالة.

وأضاف أن التدخين يمكن أن يساهم في تدهور هذه المشكلة عبر إضعاف تدفق الدم وإتلاف الأوعية الدموية ولهذا يوصي بزيارة الطبيب العام إذا كنت تعاني من آلام متكررة في الساق أثناء التمرين أو إذا لاحظت تورما في الساقين أو تغييرات مستمرة في مظهر بشرتك.