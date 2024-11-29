التحقيق مع سائق تسبب في إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتحفظ على سائق سيارة ميكروباص تسبب في إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب السيارة بعد الكارتة بطريق قرية أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر، وعرضه على لجنة طبية لمعرفة ما إذا كان متعاطى للمخدرات من عدمه، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين الذين أفادوا أن ارتباك السائق هو ما أدى إلى انقلاب السيارة، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق أبو غالب، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص، أن السبب في الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة مما أدى إلى انقلابها بعد الكارتة، مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنب ونش تابع للمرور السيارة نهر الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.