قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة وتعتقل 10 فلسطينيين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة اقتحامات الليلة، فاقتحم الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل البلدة، كما اعتقل 10 فلسطينيين بها.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بالآليات العسكرية، مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وجابت الآليات شوارع المدينة، كما داهم الاحتلال منازل مواطنين فلسطينيين داخل مدينة أريحا.

وفي مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة باقة حطب في قلقيلية بالضفة الغربية، واعتقلت 11 مواطنا فلسطينيا، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل البلدة.

واقتحم جيش الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية وسط مواجهات مع فلسطينيين وإطلاق رصاص وغاز مسيل للدموع.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأضاف، أن هناك نحو 8 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقهى غربي دير البلح.