«الدخان خنفهم».. تفاصيل قرارات النيابة في مصرع سيدة وابنتها بحريق في الجيزة

انتهت النيابة العامة بشمال الجيزة من التحقيقات حول وفاة ربة منزل في عقدها الخامس وابنتها فتاة عشرينية اختناقًا بالدخان؛ إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن جثمان الضحايا.

كان تلقى الرائد يوسف رشوان، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

وخلف الحريق ورائه مصرع ربة منزل تدعى "هانم" 50 سنة، وابنتها "هاجر" 20 سنة، اختناقا بالدخان الناتج عن الحريق، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ورجحت التحريات الأولية أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق.