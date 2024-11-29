5 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة باقة حطب في قلقيلية بالضفة الغربية، واعتقلت 11 مواطنا فلسطينيا، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل البلدة.

واقتحم جيش الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية وسط مواجهات مع فلسطينيين وإطلاق رصاص وغاز مسيل للدموع.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين في مدينة غزة شمالي القطاع. وأضاف، أن هناك نحو 8 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقهى غربي دير البلح.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من منازل المواطنين في قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية على منزلًا بمحيط مطعم بالميرا في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ونتج عن تلك الغارة سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.