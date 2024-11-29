أوكرانيا.. موجة ثالثة من الهجمات الجوية الروسية على مقاطعة سومي باتجاه كييف

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بشن موجة ثالثة من الهجمات الجوية على مقاطعة سومي باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت، أن هناك قصف جوي روسي جديد على مدينة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا، تزامنا مع قيام سلاح الجو الأوكراني بإجراء عمليات استطلاع إضافية في المجال الجوي للكشف عن المسيرات الهجومية الروسية.

وأفادت مراسل القاهرة الإخبارية، بأن وزارة الصحة الأوكرانية وزعت على السكان منشورات بكيفية التعامل حال شنت روسيا هجوما بصاروخ عابر للقارات.

قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 30 مسيّرة أوكرانية جنوبي المقاطعة، وتستمر الدفاعات الجوية في إسقاط مسيرات أخرى.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أوكراني، أن هناك حريق بمنشأة طبية في ‎كييف بعد هجوم روسي بطائرة مسيرة.

وأمس الخميس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التصريحات التي تطالب بعودة الأسلحة النووية إلى كييف، لا يمكن أن يصدرها إلا أولئك الذين لا يشعرون بالمسئولية عن مصير بلادهم والعالم أجمع.