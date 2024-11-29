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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الدحدوح" في النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا يعود لعائلة "الدحدوح" في جنوبي دوار أبو صرار غرب مخيم النصيرات، ونتج عن تلك الاستهداف عدة إصابات.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأضاف  أن هناك نحو 8 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقهى غربي دير البلح.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر2023، ما أسفر عن استشهاد 44،330 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104،933 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

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