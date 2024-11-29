قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جيش الاحتلال أخطر عائلة المعتقل محمد طلال أبو ياسين، بهدم منزلها، في بلدة بلعا شرق طولكرم.

وأفادت عائلة أبو ياسين، بأن قوات الاحتلال ألصقت قرار الهدم على جدار المنزل، وجاء فيه إعلان نية الاستيلاء وهدم الشقة السكنية التي يقطنها المعتقل أبو ياسين الكائنة في الحي الغربي من البلدة، ومنح العائلة 72 ساعة للاعتراض.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأضاف أن هناك نحو 8 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقهى غربي دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر2023، ما أسفر عن استشهاد 44،330 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104،933 آخرين، في حصيلة غير نهائية.