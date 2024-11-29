ads
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من بلدة باقة حطب في قلقيلية بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة باقة حطب في قلقيلية بالضفة الغربية، واعتقلت 11 مواطنا فلسطينيا، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل البلدة. 

واقتحم جيش الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية وسط مواجهات مع فلسطينيين وإطلاق رصاص وغاز مسيل للدموع.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأضاف، أن هناك نحو 8 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقهى غربي دير البلح.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من منازل المواطنين في قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية على منزلًا بمحيط مطعم بالميرا في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ونتج عن تلك الغارة سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

قوات الاحتلال اعتقال11 فلسطينيا قلقيلية الضفة الغربية