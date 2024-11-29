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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله.

كما شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك عدة إصابات جراء قصف طائرة مروحية إسرائيلية استراحة على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفا بالمدفعية استهدف منزلًا لعائلة "سعيفان" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف عدة إصابات.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا بمحيط مطعم بالميرا في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

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