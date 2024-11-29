حاكم روستوف الروسية: إسقاط 30 مسيرة أوكرانية جنوبي المقاطعة

قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 30 مسيّرة أوكرانية جنوبي المقاطعة، وتستمر الدفاعات الجوية في إسقاط مسيرات أخرى.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أوكراني، أن هناك حريق بمنشأة طبية في ‎كييف بعد هجوم روسي بطائرة مسيرة.

وأمس الخميس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التصريحات التي تطالب بعودة الأسلحة النووية إلى كييف، لا يمكن أن يصدرها إلا أولئك الذين لا يشعرون بالمسئولية عن مصير بلادهم والعالم أجمع.

وقال الرئيس الروسي، إذا حصلت كييف على أسلحة نووية ستستخدم روسيا كل وسائل التدمير المتاحة، واستهداف الأسلحة الغربية لأراضي روسيا ما زال قائما، لكننا سنرد.