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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين في مدينة غزة شمالي القطاع.

وقال إعلام فلسطيني، أن هناك نحو 8 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقهى غربي دير البلح.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من منازل المواطنين في قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية على منزلًا بمحيط مطعم بالميرا في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ونتج عن تلك الغارة سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

واقتحم جيش الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية وسط مواجهات مع فلسطينيين وإطلاق رصاص وغاز مسيل للدموع.

وقال الدفاع المدني في غزة، أن الخدمات توقفت كليا في مدينتي غزة ورفح ومناطق محافظة الشمال.

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