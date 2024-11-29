مانشستر يونايتد يخطف فوزًا مثيرًا من بودو جليمت بالدوري الأوروبي

خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا مثيرًا من ضيفه بودو جليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة، إذ نجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو.

وباغت بودو جليمت، اليونايتد بهدفين متتاليين في الدقيقتين هوكون إفيان وفيليب زينكرناجيل في الدقيقتين 19 و23.

مانشستر يونايتد يحقق أول انتصار تحت قيادة أموريم

ولكن فريق الشياطين الحمر لم يستسلم، حيث استطاع تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بهدف سجله راسموس هويلوند في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، عاد هويلوند مجددًا ليحرز هدف فوز مانشستر يونايتد في الدقيقة 50، ليحقق أول انتصار تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد للعملاق الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد بودو جليمت عند 7 نقاط في المركز الـ17.