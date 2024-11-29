روما يفرض التعادل الإيجابي على توتنهام في الدوري الأوروبي

فرض فريق روما الإيطالي التعادل الإيجابي على مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

أنهى توتنهام الشوط الأول متقدمًا على روما بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح الكوري الجنوبي سون هيونج مين التسجيل مبكرًا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة.

تعادل مثير بين توتنهام وروما

وأدرك إيفان نديكان التعادل لصالح الذئاب في الدقيقة 20 بتمريرة من باولو ديبالا.

وأعاد برينان جونسون السبيرز للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 33 من صناعة ديجان كولوسيفسكي.

وفي الشوط الثاني، استمر تقدم الفريق اللندني حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليأتي المخضرم ماتيس هوملز ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 90+1، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط، يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بينما وصل رصيد روما إلى 6 نقاط في المركز الـ21.