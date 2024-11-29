بمشاركة محمد عبد المنعم.. نيس يتلقى هزيمة قاسية من رينجرز بالدوري الأوروبي

تلقى فريق نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، هزيمة قاسية من جلاسكو رينجرز الإسكتلندي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب أليانز ريفيرا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

شارك محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس ضد رينجرز، ولعب المباراة كاملة، وأنقذ فريقه من انفراد بـ3 لاعبين من الفريق الضيف في إحدى الكرات، لكنه تسبب في الهدف الثالث للضيوف بخطأ فادح.

أهداف مباراة نيس ضد رينجرز

وجاءت أهداف رينجرز عن طريق فاكلاف سيرنى فى الدقيقة 35، ومحمد ديوماندي في الدقيقة 38، وحمزة إيكمان هدفين في الدقيقتين 45+3 و54.

بينما سجل بدر الدين بوعناني هدف زملاء محمد عبد المنعم الوحيد في اللقاء، وذلك في الدقيقة 83، ليخسر نيس أمام رينجرز بنتيجة 1-4.

وكان محمد عبد المنعم عاد إلى تدريبات نيس الجماعية يوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليسجل مشاركته الأولى بعد إصابته أمام رينجرز، بعدما غاب في 3 مباريات متتالية مع النسور، وذلك أمام تفينتي الهولندي في الدوري الأوروبي، وليل وستراسبورج في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى مباراتي منتخب مصر أمام بوتسوانا والرأس الأخضر.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد نيس عند نقطتين في المركز الـ35 قبل الأخير في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بينما رفع رينجرز رصيده إلى 10 نقاط في المرتبة الثامنة.