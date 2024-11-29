«إنشاء كليتي الهندسة والتمريض».. 20 قرارًا لمجلس جامعة الأقصر بـ«اجتماعه الدوري»

عقد مجلس جامعة الأقصر، مساء الخميس، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية داخل الجامعة.

وتنشر «البوابة نيوز» أبرز قرارات مجلس جامعة الأقصر في اجتماعه الدوري في النقاط التالية:-

1 - وافق المجلس على إنشاء كلية الهندسة واعتماد اللائحة الأكاديمية للكلية (مرحلة البكالوريوس - نظام الساعات المعتمدة).

2 - وافق أعضاء المجلس على إنشاء كلية التمريض واعتماد اللائحة الأكاديمية للكلية (مرحلة البكالوريوس - نظام الساعات المعتمدة).

3 - اعتمد المجلس تشغيل العيادات الخارجية بكلية الطب بجامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة.

4 - وافق أعضاء المجلس على بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين جامعة الأقصر وجامعة علوم الحياة «الملك مايكل الأول» برومانيا.

5 – الموافقة على بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين جامعة الأقصر وجامعة يوهان جوتنهبرج بألمانيا.

6 - وافق المجلس على إقامة سمبوزيوم الفنون الدولي الأول بكلية الفنون الجميلة؛ وذلك خلال الفترة من 16 – 27 فبراير 2025.

7- عقد مؤتمر شباب الباحثين لكليات جامعة الأقصر علي أن يكون يوم 13 أبريل 2025م.

8 - إقامة المؤتمر الدولي السابع للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع بكلية الفنون الجميلة؛ تحت عنوان «الفن والإستدامة» خلال الفترة من 25 - 27 فبراير 2025م.

9 - وافق مجلس جامعة الأقصر على مقترح عقد إقامة المؤتمر الدولي لكلية الألسن تحت عنوان:" التواصل اللغوي والثقافي في عصر الرقمنة.. آفاق وتحديات"، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 24 أبريل 2025.

10 - ناقش المجلس الإعداد لمنتدى تراثنا ميراثنا المقرر إقامته يوم 12 ديسمبر المقبل؛ والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالتراث الحضارى للأقصر.

11 - وافق المجلس على ترشيح الدكتور صالح محمد عبدالمعطي، أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر سابقًا، لجائزة الدولة التقديرية 2025م؛ وكذلك ترشيح الدكتور السيد إبراهيم قنديل – أستاذ الجرافيك ورئيس جامعة حلوان لجائزة التفوق 2025م.

12 - اعتمد المجلس مقترح المقررات الدراسية الأساسية والإجبارية والإختيارية لمتطلبات الجامعة وفقًا للوائح الأكاديمية للكليات علي أن يتم إضافة مادة فن الإتيكيت والبروتكول؛ وذلك لتطبيقها علي اللوائح الجديدة التي سيتم إعدادها لكليات الجامعة.

13 - وافق أعضاء المجلس على قبول الإهداء المقدم من هيئة الأميديست الأمريكية بالقاهرة وهي عبارة عن أجهزة ومعدات لتجهيز مركز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

14 - اعتمد المجلس منح الدكتور حسن رفعت حسن بدوي، المدرس بقسم الإرشاد السياحي، بكلية السياحة والفنادق، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

15 - وافق المجلس على ترقية الدكتورة تهاني عبدالله توني سليمان، المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن، إلى وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

16 - صدق المجلس على منح الباحث أحمد عبدالفتاح يوسف درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة تخصص التصوير بكلية الفنون الجميلة.

17 - منح الباحث علي جمال علي محمد درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة تخصص جرافيك بكلية الفنون الجميلة.

18 - منح الباحث حامد محمد مصطفي، درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة، تخصص نحت بكلية الفنون الجميلة.

19 - اعتمد المجلس كذلك منح الباحثة فايزة أبو الحسن جاد علي، درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة، تخصص جرافيك، بكلية الفنون الجميلة

20 - منح عدد من الباحثين درجة الماجستير والدبلومة في تخصصات علمية مختلفة بكليات الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق.

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