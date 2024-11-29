مرموش ينثر سحره ويقود آينتراخت فرانكفورت للفوز على ميتيلاند في الدوري الأوروبي

واصل النجم المصري عمر مرموش تألقه خلال الموسم الجاري 2024-2025، وقاد فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز على مضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب إم سي إتش أرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

شارك مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام ميتيلاند، وخاض اللقاء منذ بدايته حتى الدقيقة 69، كما سجل صنع هدفًا وسجل هدف الفوز لفريقه.

مرموش يسجل ويصنع هدفي آينتراخت فرانكفورت في شباك ميتيلاند

صنع عمر مرموش الهدف الأول لصالح آينتراخت فرانكفورت في المباراة في الدقيقة السابعة، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله هوجو لارسون، الذي سدد كرة قوية في شباك الفريق الدنماركي، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أدرك ميتيلاند التعادل في الدقيقة 48، بهدف عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل كولينز لاعب آينتراخت فرانكفورت هدفًا بالخطأ في مرماه.

وعاد مرموش ليضع الفريق الألماني في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل استبداله بزميله كان أوزون.

وبصناعته وتسجيله، نجح مرموش في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين خلال 5 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، ليسهم في 5 أهداف في مسابقة اليورباليج مع آينتراخت فرانكفورت.

يقدم عمر مرموش موسمًا رائعًا، إذ لعب 18 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 11 هدفًا.

وبتلك النتيجة، تقاسم آينتراخت فرانكفورت صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي مع لاتسيو الإيطالي وأتلتيك بلباو برصيد 13 نقطة، ولكن رفاق عمر مرموش يحتلون المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد ميتيلاند 7 نقاط في المركز الـ20.