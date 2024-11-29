حكاية من دفتر عقوق الوالدين.. عاطل يعتدي على والده بالعصا حتى الموت بأوسيم

الابن العاق امتلأ قلبه بالجحود تجاه أبيه، الذي كان سبب وجوده في الدنيا، وألقى بإنسانيته بعيدا، ولبس بدلا منها ثوب الشيطان، وراح يرتكب جريمة تقشعر لها الأبدان، ويقتل والده، فإذا كان الله سبحانه وتعالي قد نهى عن مجرد التأفف للوالدين أو نهرهما، فكيف لذلك الابن ارتكاب تلك الجريمة البشعة في حق والده؟.

حيث يتحول المنزل إلى مسرح جريمة المجني عليه كان فرحا يوم قدوم ابنه الجاني للحياة ولم يكن يعرف بأنه من سوف يسلب حياته، البيت الذي كان يوما شاهدا على لعب الأب مع ابنه خطته أقدام الأدلة الجنائية والطب الشرعي وفريق من المباحث الجنائية لمعاينة جثة أب قتله ابنه.

واقع أليم وجريمة نكراء

هذه لم تكن قصة من وحي الخيال أو فيلما أو مسلسلا، إنما للأسف هو واقع أليم جسده عاطل ونفذ جريمته في حق والده داخل منزلهم بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

حيث نشبت مشادة كلامية بين الابن العاق ووالده الذي قارب علي عقده الثامن بسبب رفض الأب إعطاء ابنه أموال، لا بسبب بخله ولكن لتقويم سلوك ذلك الابن الذي أتم عامه الـ35 دون أن يشعر بخيبة أمل.

ولم يكترث ويجتهد بحثا عن عمل شريف يسد حاجاته، بل وجد الطريق سهلا عندما يطلب من والده أموالا ويأخذ ما يريد، فلما يعمل وأموال والده حاضرة؟.

عاطل أوسيم قتل والده ضربا

كانت هذه الطلبات من الابن تجاه والده سبب زيادة المشكلات بينهما ونشوب العديد من المشاجرات، والتي كان آخرها أمس الأول عندما طلب الابن العاق من والده أموالا رفض الأب ذلك وعنفه تعنيفا شديدا.

مما أوغر صدر الابن والذي أمسك بشومة "عصا خشبية كبيرة" ونسي في تلك اللحظة كل ما قدمه له والده الذي بلغ من العمر عتيا وتذكر فقط إهانته له في تلك اللحظة وانهال ضربا علي رأس والده دون رحمة حتي أرداه قتيلا.

مقتل مسن على يد ابنه

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقى المقدم محمد طبلية رئيس وحدة المباحث، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ بمقتل مسن داخل منزله بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى "فوزي م" 75 سنة، في عقده الثامن به آثار ضرب بالرأس ودماء، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن المجني عليه بسبب رفضه إعطائه أموال فقام المتهم بالتعدي بعصا على والده حتى الموت.

القبض على المتهم بقتل والده

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة

وبعرض المتهم أمام النيابة العامة بشمال الجيزة والتي واجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما آخرين.

كما اصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجار استكمال التحقيقات.