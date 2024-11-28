نتنياهو: تهديد لبنان لا يزال قائما.. ونستعد لـ "حرب طاحنة" إذا لزم الأمر

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المخاطر القادمة من لبنان تم القضاء عليها عقب العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وأكد أنه في حال وقوع خرق كبير للاتفاق الحالي، فإنه قد وجّه الجيش الإسرائيلي للاستعداد لخوض ما أسماه بـ "حرب طاحنة".

وبيّن أن ما يحدث الآن ليس إنهاءً للحرب، بل هو مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار، والذي قد لا يستمر طويلًا.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الخميس لقناة إسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن خطر أي توغل بري من قبل حزب الله إلى المناطق الشمالية قد تم تحييده بشكل كامل.

وأكد أن سكان تلك المناطق باتوا يشعرون بالثقة في أن حادثة مشابهة لتلك التي وقعت في السابع من أكتوبر لن تتكرر.

ولفت إلى أن ما يحدث في الوقت الحالي ليس إنهاءً للعمليات العسكرية، بل مجرد وقف لإطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا التوقف قد يكون مؤقتا وقصير الأمد.

كما وصف المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا بأنها تشكل منطقة استراتيجية حساسة بالنسبة لإسرائيل، معتبرا إياها خطا دفاعيا مهما في الشمال.

وأضاف في حديثه عن ملف يتعلق بقطاع غزة أن الأوضاع تغيرت بشكل إيجابي فيما يخص صفقة تبادل الأسرى، متهمًا القيادي يحيى السنوار وحركة حماس بإفشال المحاولات السابقة لإتمامها بشكل متكرر.

وقال نتنياهو إن هناك فرصة حالية للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، مشيرًا إلى إحراز تقدم في هذا الإطار دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وأكد أنه قد يوافق على تهدئة مؤقتة في قطاع غزة دون أن يعني ذلك إنهاء العمليات العسكرية بشكل كامل.

كما شدد على التزامه بمنع إيران من امتلاك القدرات النووية، مؤكدًا أنه مستعد لاتخاذ أي إجراء ضروري لتحقيق هذا الهدف.