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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرموش يسجل هدف آينتراخت فرانكفورت الثاني في شباك ميتيلاند

عمر مرموش نجم آينتراخت
عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني
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أضاف النجم المصري عمر مرموش الهدف الثاني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في شباك مضيفه ميتيلاند الدنماركي، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب إم سي إتش أرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يشارك مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام ميتيلاند، وسجل هدفًا وصنع آخر.

مرموش يصنع ويسجل في مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ميتيلاند

صنع عمر مرموش الهدف الأول لصالح فريقه في المباراة في الدقيقة السابعة، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله هوجو لارسون، الذي سدد كرة قوية في شباك الفريق الدنماركي، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهذا الهدف.

في الشوط الثاني، أدرك ميتيلاند التعادل في الدقيقة 48، بهدف بالنيران الصديقة، حيث سجل كولينز لاعب آينتراخت فرانكفورت هدفًا بالخطأ في مرماه.

وعاد مرموش ليضع الفريق الألماني في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 2-1 لرفاق نجم المنتخب الوطني.

وبصناعته وتسجيله، نجح مرموش في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين خلال 5 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، ليسهم في 5 أهداف في مسابقة اليورباليج.

يقدم عمر مرموش موسمًا رائعًا، إذ لعب 18 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 11 هدفًا.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي ميتيلاند في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

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