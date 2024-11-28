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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماهر فرغلي عن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب: الهدف مكافحة التطرف

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
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عقب ماهر فرغلي، باحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، على رفع 716 أسمًا من قوائم الإرهاب، وفقا لما أعلنته النيابة العامة.

وقال "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن هذا الامر إنساني  للغاية، ويدخل في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، لأن مراجعة قوائم الإرهاب وتطبيق القانون والعدل الإجرائي أمرًا مهم جدًا، لأنه يعني رفع أي ظلم.

وأوضح أن وجود بعض الأسماء في بيان الرفع من قوائم الإرهاب مثل يوسف ندى، ووجدي غنيم أثار بعض اللغط، مشيرًا إلى أن رفع أسمائهم كان أمرًا إجرائيًا، فالدولة المصرية لا تتصالح مع الحركات الإرهابية، ولكنها قد تقوم بدمج بعض العناصر، لأنه لا يمكن أن تقوم الدولة بإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، لأن المصالحة تجرى بين طرفين متساويين. 

وأكد أن جماعة الإخوان منذ نشأتها كانت تتلاعب بالشارع، وترفع شعار "الإسلام هو الحل" وتتوغل عبر النقابات والمؤسسات وشرائح المجتمع المختلفة، وقامت باعداد تنظيم ودولة موازية.

ماهر فرغلي جماعات الإسلام السياسي قوائم الإرهاب الإعلامي الدكتور فهمي بهجت