ماهر فرغلي: جماعة الإخوان هُزمت في كل الأقطار

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية مهزومة وتفككت على أرض مصر بصورة حقيقية، وهذا أثر سلبًا على الجماعة في كل الدول سواء المغرب أو الأردن.

ولفت "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إلى أن جماعة الإخوان هُزمت في كل الأقطار، فالجماعة في أوروبا تتحدث الآن عن أنها ليست جزءًا من جماعة الإخوان، وهذا مؤشر على هزيمة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن البعض تصور أن قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بأنه جزء من المصالحة مع جماعة الإخوان، ولكن هذا الأمر ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار هدفه دمج هذه العناصر داخل المجتمع.