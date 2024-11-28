يسري البدري : 2013 كان "سنة كبيسة" على الدولة المصرية لهذا السبب

علق الكاتب الصحفي يسري البدري، على رفع 716 أسمًا من قوائم الإرهاب، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة.

وقال "البدري"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية وجه برفع أسماء هؤلاء من قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن القرار شمل رفع اسم وجدي غنيم من قوائم الإرهاب، ولكنه محكوم عليه في قضايا أخرى مثل قضية "حسم 2".

وأوضح أن عام 2013 كان " "سنة كبيسًة" على الدولة المصرية، حيث حدث 448 عملاً إرهابيًا من قبل جماعة الإخوان الإرهابية بمسميات مختلفة سواء "حسم" أو "المقاومة الشعبية" أو "بيت المقدس" أو "داعش مصر"، فكل هذه المسميات عبارة عن أذرع لجماعة الإخوان الإرهابية.

ولفت إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة أفرجت عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا مثل أحمد دومة، ولكن البعض لم يتحدث عن هذا الأمر.