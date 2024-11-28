السفير الفنزويلي بالقاهرة: مصر وفنزويلا تمتلكان علاقات قوية ورؤية موحدة

قال سفير فنزويلا لدى مصر، ويلمر أومار بارينتوس، إن العلاقات بين البلدين تمتد بجذور تاريخية وطيدة، مشيرًا إلى الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات البترول، السياحة، والزراعة.



وأشاد بمكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تحتل المرتبة الرابعة، مؤكداً قدرتها على تقديم خبرات هامة لفنزويلا في هذا القطاع.

وأوضح السفير خلال ندوة استضافتها لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، أن الرئيسين المصري والفنزويلي التقيا عدة مرات في المحافل الدولية، حيث ناقشا ملفات اقتصادية بارزة لتطوير التعاون المشترك. كما ثمن انضمام البلدين إلى تكتلات دولية مثل معاهدة دول عدم الانحياز ومجموعة "بريكس"، مؤكداً توافق الرؤى بينهما.

وأشار السفير إلى العلاقات التاريخية التي تعود إلى حقبة الرئيس جمال عبد الناصر، مشيدًا بدور مصر كـ"مهد الحضارات" ومساهمتها في تحقيق السلام وحل النزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى سياستها الخارجية المتوازنة التي تعزز علاقاتها مع قوى دولية مثل الولايات المتحدة والصين.

وفي ختام حديثه، أكد بارينتوس أن فنزويلا تسعى إلى تعزيز التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل امتلاك فنزويلا لأكبر احتياطي نفطي عالمي.

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