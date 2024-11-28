متحدث الري: 21 دولة عربية تواجه شحًا مائيًا

عقب المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، على انتخاب مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، قائلًا: "التعاون بين مصر والدول العربية أمر مهم للغاية، خاصة وأن الدول العربية تواجه تحديات متشابهة في مجال المياه".

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك 21 دولة عربية تواجه شحًا مائيًا في ظل الموارد المائية المحدودة، مشيرًا إلى أن كل الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة على الصعيد الوطني لتحسين إدارة الموارد المائية، ويبقى التعاون بين الدول العربية أمرًا مهمًا لتحسين موارد المياه.

وأوضح أن هناك مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء بهدف إعداد مناطق للإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة وأن هذه التجربة حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.