متحدث الوزراء يكشف فوائد إطلاق خط "الرورو" المصري الإيطالي

عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا).

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي شهد اليوم إطلاق خط الشحن المصري الإيطالي "الرورو" للعمل على نقل المنتجات المصرية الغذائية سريعة التلف إلى إيطاليا، وهذا الخط يختصر الوقت لشحن المنتجات المصرية، وبالتالي يُسهل عملية التصدير.

وأوضح أن هناك حرصًا على تطوير البنية التحتية في مجال النقل البحري، وهذا الأمر مهم للغاية في ظل سعي الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية لـ145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يحدث إلا من خلال توفير البنية التحتية للتصدير من خلال دعم النقل البحري.