تصريحاته قنبلة موقوتة.. محمد صلاح والمناورات مع ليفربول.. رامي عباس وجماهير الريدز سلاحا الفرعون المصري للضغط على إدارة الريدز لتجديد عقده

أثارت تصريحات النجم المصري محمد صلاح حول تجديد عقده مع ليفربول ضجة إعلامية واسعة، حيث احتلت أخبار الفرعون عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية.

وتأتي هذه الضجة فى ظل الأداء المميز الذى يقدمه صلاح مع الريدز، مما يجعله أحد أبرز اللاعبين فى العالم، ومرغوبًا فيه من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بجانب العروض المغرية المقدمة إليه من أندية الدورى السعودي.

محمد صلاح تبلغ قيمته السوقية فى الوقت الحالى 55 مليون يورو، وخاض مع ليفربول 368 مباراة فى مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى قلعة أنفيلد فى عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، أحرز خلالها 223 هدفًا، وقدم 99 تمريرة حاسمة.

تصريحات محمد صلاح

وخرج محمد صلاح بتصريحات مثيرة للجدل فى الفترة الأخيرة حول تجديد عقده مع ليفربول، إذ ينتهى تعاقده مع العريق البريطانى مع نهاية الموسم الجارى 2024-2025، ما يفتح باب المفاوضات معه من جانب الأندية الأوروبية الكبرى وأندية الدوري السعودي للظفر بخدماته، والتوقيع معه فى يناير المقبل.

مناورات صلاح مع الريدز متعددة بشأن تجديد عقده، إذ سبق له فى سبتمبر الماضي، عقب فوز ليفربول على غريمه الأزلى مانشستر يونايتد فى كلاسيكو إنجلترا، وقال: «هذه آخر سنة لى فى ليفربول لذلك أريد الاستمتاع بها، لم يتحدث معى أحد من ليفربول عن تجديد عقدي».

وأضاف: «لذلك سأقول إنها السنة الأخيرة بالنسبة لى فى ليفربول لذلك أريد الاستمتاع بها حقًا، الأمر لا يعود لى ولكن لم يتحدث معى أحد فى النادي».

وقال محمد صلاح يوم الاثنين الماضي: «أشعر بخيبة أمل تجاه مسئولى ليفربول، ولم أتلق حتى الآن أى عروض للبقاء فى النادى وأنا خارج النادى أكثر منه داخله».

وتابع نجم المنتخب الوطني: «نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أى عروض حتى الآن للبقاء فى النادي، ربما أكون خارج النادى أكثر من بقائى فيه».

وأردف نجم المنتخب الوطني: «أنت تعلم أننى فى النادى منذ سنوات عديدة، لا يوجد ناد مثل ليفربول لكن فى النهاية الأمر ليس بين يدي، كما قلت، نحن فى ديسمبر ولم أتلق أى شيء بعد بشأن مستقبلي".

وواصل: "أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني، وفى النهاية الأمر ليس فى يدى أو فى أيدى الجماهير، لن أعتزل قريبًا».

وأتم صلاح حديثه: «لذا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول الفوز بالدورى الإنجليزى الممتاز وربما دورى أبطال أوروبا أيضًا، أشعر بخيبة أمل ولكن سنرى».

مناورات محمد صلاح مع ليفربول

ويستمر محمد صلاح فى الضغط على إدارة نادى ليفربول لتجديد عقده، بواسطة سلاحين قويين، هما: رامى عباس وكيل أعمال قائد منتخب مصر، الذى يضغط بقوة على إدارة النادي؛ لعقد أكبر صفقة ممكنة للنجم المصرى مع الريدز.

خاصة فى ظل حالة التألق الكبيرة التى يعيشها «مو» منذ انطلاق الموسم الجارى على مستوى الدورى الإنجليزى الممتاز ودورى أبطال أوروبا، وذلك وفقًا لموقع «Football Insider».

ويضع صلاح شرطًا لتجديد عقده مع ليفربول، وهو الحصول على مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا فى عقده الجديد مع النادي، وهو الرقم الذى يحصل عليه فى السنوات الأخيرة، لذا يدرس وكيل محمد صلاح العروض المحتملة التى تقدم للفرعون فى يناير المقبل، وكذا دراسة مدى رغبة مسئولى النادى فى الاحتفاط بأحد هدافيه التاريخيين.

صلاح يضغط على إدارة ليفربول

وقال الصحفي الشهير جيمس بيرس بصحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية، إن صلاح نادرًا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام، حيث إنه خلال 7 سنوات ونصف فى ليفربول، توقف مرتين فقط للإجابة عن أسئلة الصحفيين فى المنطقة الإعلامية، عقب الوصول لـ40 هدفًا فى موسمه الأول، وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

وأشار بيرس إلى أن هداف الريدز رفض مئات الطلبات بعد ذلك بأدب، لكن يوم الأحد الماضي عقب الفوز على ساوثهامبتون، ألقى نظرة سريعة على يمينه حيث كان 4 صحفيين ينتظرون خلف حاجز معدني، لكن بدلًا من اعتذاره المعتاد، توجه مباشرة نحوهم، وسرعان ما اتضح أن صلاح يريد أن ينفس عن شيء ما فى صدره.

ويفسر جيمس تصرف صلاح، بأن الأخير يرغب في استخدام سلاح الجماهير العاشقة له، فى الضغط على إدارة النادي، ليعزز من موقفه على طاولة المفاوضات.

رامي عباس - محمد صلاح

وأضاف جيمس بيرس، أنه من غير المعقول أن المفاوضات بين المدير الرياضى ريتشارد هيوز ورامي عباس وكيل محمد صلاح لم تتضمن تحديد موقف كلا الطرفين وتوقعاتهما بشأن التجديد، مع مناقشة الشروط بشكل شفهي، ثم تقديم عرض رسمي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مسئولي ليفربول أصروا على أن المفاوضات مع رامي عباس وكيل محمد صلاح كانت إيجابية، وما زالت مستمرة حتى الآن، فى ظل أن جيمس بيرس أكد على أن تصريحات صلاح خطوة جريئة من جانبه، وتؤثر على عملية التفاوض مع إدارة النادي.