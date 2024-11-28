شاهد.. مرموش يصنع هدف تقدم آينتراخت فرانكفورت أمام ميتيلاند

صنع النجم المصري عمر مرموش، هدف تقدم فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني على ميتيلاند الدنماركي، في المباراة التي تقام حاليًا بينهما على ملعب إم سي إتش أرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يشارك مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام ميتيلاند، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة هوجو إيكيتيكي.

مرموش يصنع هدف آينتراخت فرانكفورت في شباك ميتيلاند

صنع عمر مرموش الهدف الأول لصالح فريقه في المباراة في الدقيقة السابعة، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله هوجو لارسون، الذي سدد كرة قوية في شباك الفريق الدنماركي.

وبصناعته لهذا الهدف، نجح مرموش في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما خلال 5 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، ليسهم في 4 أهداف في مسابقة اليورباليج.

يقدم عمر مرموش موسمًا رائعًا، إذ لعب 18 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 11 هدفًا.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي ميتيلاند في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.