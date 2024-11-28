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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرزهم مصطفى كامل وأشرف زكي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في حما حمادة هلال

حمادة هلال ومصطفى
حمادة هلال ومصطفى كامل
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حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المهندس سميح توفيق القيشاوي، حما الفنان حمادة هلال، بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، كان من أبرزهم أشرف زكي نقب الممثلين ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعدد من نجوم الفن والمشاهير. 

وأعلن الفنان حمادة هلال وفاة والد زوجته بعد معاناة مع المرض، وذلك عبر صفحته على "انستجرام" قائلا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي، اللهم اسكنه فسيح جناتك، وارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، واجعل قبره نورًا دائمًا لا ينقطع".

شيعت جنازة الراحل من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وسط أجواء مليئة بالحزن.

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الفنان حمادة هلال مصطفى كامل أشرف زكي نقيب الممثلين