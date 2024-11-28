بالصور والأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر، اليوم الخميس، نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025، بتنصيب الطالب عبد الرحمن عوض محمود، رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الأقصر، والطالب أحمد سعيد محمد بسطاوي، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

أشرف على الانتخابات الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، رئيسًا للجنة الانتخابية، وعضوية كلاً من الدكتور محمد على زين، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور وائل محمد الصغير، مدير عام رعاية الشباب المركزية، ومصطفى محمود على، مدير الشئون القانونية، والطالبة زينب محمد عبدالعزيز، والطالب عبدالرحمن فهمى أبو السعود.

أسماء الفائزين بانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الأقصر

وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي: لجنة الأسر، محمد أحمد عبدالحميد، أمينًا، ومحمد يوسف أحمد، أمينًا مساعدًا، واللجنة الفنية، لوجين ابوالحسن عبد الرحيم، أمينًا، وجولي أكرم شوقي، أمينًا مساعدًا، واللجنة الرياضية، مينا عبد الشهيد بخيت، أمينًا، ومحمد فوزي الضبع، أميناً مساعدًا.

واللجنة الثقافية، عبدالرحمن نبيل عبدالوهاب، أمينًا، وعبد الرؤوف دسوقي طاهر، أميناً مساعدًا، ولجنة الجوالة، ماجد سعد عبدالفرج، أمينًا، وجمال الدين محمد جمال الدين، أمينًا مساعدًا، واللجنة الاجتماعية، عبدالرحمن ابو العباس عبد المعبود، أمينًا، ويوسف إدريس محمد، أميناً مساعدًا، واللجنة العلمية، سامح مصطفى عديسي، أمينًا، ومحمد عيد محسن، أمينًا مساعدًا.

وقدمت رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في انتخابات الاتحادات الطلابية، مؤكدةً على أن الاتحادات الطلابية فرصة لبناء شخصيات قيادية، وإظهار القدرات الإبداعية للطلاب وتأكيد الولاء والانتماء للدولة المصرية.

وشددت الدكتورة صابرين على أن الجامعة تقدم كافة الدعم للاتحادات الطلابية والأنشطة من أجل نشر ثقافة العمل الجماعي وحب العمل التطوعي، مؤكدةً على أن سياسة جامعة الأقصر هى الباب المفتوح بين كافة قيادات الجامعة والطلاب.

وأشارت الدكتورة صابرين إلى أن العملية الانتخابية جرت في جو ديمقراطي، وفي انضباط تام، ودون وجود أية معوقات؛ مؤكدةً أن الجامعة وقفت على مسافة واحدة من جميع الطلاب؛ لإجراء الانتخابات الطلابية، وإرساء مبادئ النزاهة، والشفافية، والمنافسة الشريفة بين الجميع؛ ليتمكن الطلاب من اختيار من يمثلهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة، وفي حيادية كاملة.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر على أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية في تعزيز روح القيادة والمشاركة الفاعلة بين الطلاب، كما أنها تدريب حقيقي للحياة الانتخابية بالدولة المصرية، موضحةً أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح سير الانتخابات على جميع الأصعدة.

وكانت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، قد أجرت جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2024-2025م؛ وذلك بكليات؛ السياحة والفنادق، والتربية، والحاسبات والمعلومات، وذلك برفقة عمداء ووكلاء الكليات.

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