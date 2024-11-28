أستاذ طب نفسي: المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية تصل إلى حد الإدمان

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية تصل إلى حد الإدمان، مشيرا إلى أن السبب وراء اللجوء لهذا الإدمان هو المعاناة من مرض اضطراب الشخصية.

وأضاف فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن أغلب الشباب الذين لجأوا للمراهنات يعانون من مشاكل في التواصل مع الأسرة، وأغلب الفئة التي تلجأ للمراهنات من الشباب والأطفال، والرابط بينهم الرغبة في الثراء السريع، بالإضافة لعملية غسيل المخ التي يتعرض لها هؤلاء بسبب إعلانات المراهنات على السوشيال ميديا.

وتابع: "تعاملت مع حالات كثيرة فيهم الولد يسرق جدته، ورجل متزوج يسرق من زوجته ذهبها، وآخر يبيع عفش بيته من أجل المراهنات، وأرى أن كل هؤلاء مرضى وعلاقاتهم مضطربة مع أسرهم.. السر في الأسرة".

حول علاج الأزمة، قال فرويز : "لابد من حظر هذا النوع من التطبيقات، وتوعية الشباب بمخاطر المراهنات، وأن نوضح لهم أن الإعلانات التي تروج للمراهنات وهمية وتستهدف فقط أموالهم".

