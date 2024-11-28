أحمد شوبير: عصام الحضري بيقلل من ابني مصطفى كل ما تيجي سيرته

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لم يذكر حارس المنتخب والأهلي السابق عصام الحضري إلا بطريقة جيدة ويتحدث عنه دائما أنه أسطورة وحارس عملاق، ولكنه يشعر بتقليل الحضري منه خلال حديثه عن نجله مصطفى شوبير، قائلاً:" كل ما تيجي سيرة مصطفى شوبير بحس أنه بيحاول يقلل منه".

وأضاف أحمد شوبير، خلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أنه شاهد عصام الحضري أكثر من مرة خلال لقاءات تلفزيونية ويشعر بالاستغراب من محاولة الحضري التقليل من مصطفى شوبير، متابعًا: "بقوله ليه كده وممكن يكون إحساسي غلط وممكن يكون إحساسي احساس أب أو مشجع أو ناقد".

واستكمل: "حسيت بهذا الشعور وعشان كده بقوله ليه يا حضري فلو خرج يرد ويوضح، و أقوله صح وكلامك تمام و ميخدش بس كلامي خناقة".