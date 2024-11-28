ميار شريف تتأهل لربع نهائي بطولة بوينس آيرس للتنس

حققت نجمة التنس المصرية ميار شريف انتصارًا جديدًا، اليوم الخميس، حيث تأهلت إلى الدور ربع النهائي من بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة.

تغلبت ميار شريف بسهولة على الفرنسية كرستينا ملادينوفيتش في دور الـ16 من بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس، وذلك بمجموعتين بنتيجة 6-2 و6-2.

وكانت ميار شريف، اجتازت الدور الأول من البطولة، بالفوز على الأوكرانية فاليريا ستراكوفا، بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6-4 و4-6 و6-1.

ميار شريف تواصل مشوارها في بطولة بوينس آيرس للتنس

وفي الدور ربع النهائي من بطولة بوينس آيرس، تواجه ميار شريف الفائزة من مباراة الأرجنتينية جازمين أورتينيزي والبرازيلية لورا بيجوسي.

ولم تتوقف طموحات ميار شريف عند منافسات الفردي، حيث تواصل مشاركتها في منافسات الزوجي مع البرازيلية لورا بيجوسي، لتواجهان ثنائي برتغالي وبرازيلي في الدور نصف النهائي غدًا الجمعة.

تقام بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس في الأرجنتين، خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر 2024.

وكانت ميار شريف ودعت منذ أيام قليلة، منافسات بطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس، وذلك بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام الأرجنتينية ماريا كارلي.