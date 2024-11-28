أحمد شوبير: عمري ما سألت مصطفى ابني بتأخد كام.. وسره مع مامته

قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه لم يتدخل نهائيا في عمل ابنه مصطفى ولم يسأله عن أجره أو يحضر جلسات توقيع عقود، معقبًا:"عمري ما سألت مصطفى ابني بتأخد كام ومش بدخل في شغله وبحبه يكافح بنفسه، وهو بقى له شخصيته وحياته وسره دائما عنده مامته".

وأشار أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إلى أن مدرب المنتخب حسام حسن لم يخلط الأوراق خلال الخلاف بينهما فيما يخص ابنه مصطفى شوبير، مضيفا: "مصطفى ماله بالخلاف بيني وبين حسام حسن، / و ملوش علاقة وهو عنده شغله وأنا عندي شغله ولما ضم مصطفى للمنتخب يبقى أكيد كويس ولو عايز يستبعده يبقى مش كويس".

وأكد شوبير أن علاقته بحسام وإبراهيم حسن جيدة، متابعاً: "ليا أسلوب في الشغل ولو حاجة كويسة هشيله في السما ولو غلط هنتقده وأنا رعيت أنه في مرحلة جديدة في تدريب المنتخب ويحتاج مساندة، ولما حسيت أنه محتاج مساندة يبقى دوري المساندة ولكن من حقي الانتقاد وأنا في الفترة دي مساند بشكل كبير لحسام وجهازه لأن النتائج كويسة".