خبير: اليمين المتطرف يسيطر على مفاصل النظام الإسرائيلي

قال الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن اليمين المتطرف في إسرائيل يسعى إلى تعزيز ما يسمى الانقلاب القضائي، وهناك العديد من القوانين يحاول اليمين المتطرف فرضها من أجل أحكام سيطرة السلطة التنفيذية على مفاصل النظام السياسي والقضائي في إسرائيل.

وأضاف «عكة»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، خلال برنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تسريبات تقول أن هناك لجنة وزارية ستصوت الأحد على منح الحصانة لأي شخص يعطي معلومات سرية أو يسرب معلومات سرية لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن اليمين الإسرائيلي مصر عمليًا على فتح معركة وجبهة داخلية للسيطرة على مفاصل النظام السياسي الإسرائيلي.

وتابع خبير العلاقات الدولية: «وزير القضاء الإسرائيلي الذي يقود عملية الانقلاب القضائي والقانوني ينتقد لجنة تعيين القضاة خاصًة أنهم لم يتفقوا على رئيس المحكمة العليا وهناك معركة مفتوحة بين نتنياهو والمستشارة القضائية».