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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد شوبير: لا أهتم بالترند وصراحتي الزيادة عن اللزوم عملت لي مشاكل

الاعلامي أحمد شوبير
الاعلامي أحمد شوبير
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أكد الاعلامي أحمد شوبير، أنه لا يهتم بالترند في عمله ولا يضرب سوى في المناطق المشروعة فقط ولا يستخدم استراتيجية الضرب تحت الحزام، قائلا: "أنا بشتغل لصالح شغلي مش لصالح حد وأحب انجح في شغلي ومشكلتي أني صريح زيادة عن اللازم".

وأضاف شوبير، خلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه طالما ظهر أمام الكاميرا لا يقول إلا الصح ولا يحب القصص بشكل تجميلي، مضيفا: "محبش القصة متجملة والدليل أني أكثر واحد اعلامي حصل لي مشاكل وعمري ما اشتغلت لصالح حد".

واستكمل: "كل أسبوع بطلع مرتين تلاتة ترند وببقى فرحان جدا لما كل المشجعين والأطياف يتابعوني ولما انتقد ممكن يكون النقد صح".

الإعلامي أحمد شوبير الاعلامية اسما ابراهيم