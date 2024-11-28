ننشر جدول مواجهات فريق البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة

أعلنت إدارة نادي البنك الأهلي، مواعيد مواجهات دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة موسم 2024/2025، والتي أعلنت بها رابطة الأندية مؤخرًا، وجاءت مواعيد مواجهات فريق البنك الأهلي في البطولة على النحو التالي:

الجولة الأولى

المباراة: سيراميكا × البنك الأهلي

الموعد: الأربعاء 11 ديسمبر 2024، الساعة 8 مساءً

المكان: ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية

المباراة: البنك الأهلي × غزل المحلة

الموعد: الثلاثاء 18 مارس 2025، الساعة 9 مساءً

المكان: ستاد القاهرة

الجولة الثالثة

المباراة: البنك الأهلي × المصري

الموعد: الإثنين 24 مارس 2025، الساعة 9 مساءً

المكان: ستاد السويس الجديد

الجولة الرابعة

المباراة: زد × البنك الأهلي

الموعد: الثلاثاء 1 أبريل 2025، الساعة 8 مساءً

المكان: ستاد القاهرة

ينتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين الأندية المشاركة، حيث يسعى فريق البنك الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.