ننشر جدول مواجهات فريق البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة

أعلنت إدارة نادي البنك الأهلي، مواعيد مواجهات دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة موسم 2024/2025، والتي أعلنت بها رابطة الأندية مؤخرًا، وجاءت مواعيد مواجهات فريق البنك الأهلي في البطولة على النحو التالي:
الجولة الأولى
المباراة: سيراميكا × البنك الأهلي
الموعد: الأربعاء 11 ديسمبر 2024، الساعة 8 مساءً
المكان: ستاد المقاولون العرب
الجولة الثانية
المباراة: البنك الأهلي × غزل المحلة
الموعد: الثلاثاء 18 مارس 2025، الساعة 9 مساءً
المكان: ستاد القاهرة
الجولة الثالثة
المباراة: البنك الأهلي × المصري
الموعد: الإثنين 24 مارس 2025، الساعة 9 مساءً
المكان: ستاد السويس الجديد
الجولة الرابعة
المباراة: زد × البنك الأهلي
الموعد: الثلاثاء 1 أبريل 2025، الساعة 8 مساءً
المكان: ستاد القاهرة
ينتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين الأندية المشاركة، حيث يسعى فريق البنك الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.