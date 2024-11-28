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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ننشر جدول مواجهات فريق البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة

اللواء أشرف نصار
اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى
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أعلنت إدارة نادي البنك الأهلي، مواعيد مواجهات دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة موسم 2024/2025، والتي أعلنت بها رابطة الأندية مؤخرًا، وجاءت مواعيد مواجهات فريق البنك الأهلي في البطولة على النحو التالي:

الجولة الأولى

المباراة: سيراميكا × البنك الأهلي

الموعد: الأربعاء 11 ديسمبر 2024، الساعة 8 مساءً

المكان: ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية

المباراة: البنك الأهلي × غزل المحلة

الموعد: الثلاثاء 18 مارس 2025، الساعة 9 مساءً

المكان: ستاد القاهرة

الجولة الثالثة

المباراة: البنك الأهلي × المصري

الموعد: الإثنين 24 مارس 2025، الساعة 9 مساءً

المكان: ستاد السويس الجديد

الجولة الرابعة

المباراة: زد × البنك الأهلي

الموعد: الثلاثاء 1 أبريل 2025، الساعة 8 مساءً

المكان: ستاد القاهرة

ينتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين الأندية المشاركة، حيث يسعى فريق البنك الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.

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