بالصور.. إعلان نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طيبة في الأقصر

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025، بتنصيب الطالب محمد حسام الدين، رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، والطالب أحمد محمد عبده، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأشرف على الانتخابات، الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رئيسًا للجنة الانتخابية، وعضوية كلاً من: الدكتور خالد خليفة، منسق عام الأنشطة الطلابية،، ود. عمر السنوسي، وإيمان دردير، مدير رعاية الطلاب الجامعية، وحمدي محمد علي حامد ممثل الشئون القانونية، وعبدالرحيم محمود صديق سليم، رعاية الطلاب المركزية، والطالبان حسام عياد محمود محمد، وإبراهيم رضا إبراهيم.

أسماء الفائزين بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طيبة التكنولوجية

وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي: الطالب تقادم علي لطفي، رئيس اتحاد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والطالب خالد رضا نائبا، والطالبة سارة طارق، رئيس اتحاد طلاب كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية والطالب محمد عبدالسلام نائباً.

وجاءت نتيجة الأسر كالتالي: لجنة الأسر، هشام حمدان أمينًا، أمنية محمد، أمينًا مساعدًا، واللجنة الفنية، الزهراء أحمد علي، أمينًا، أحمد علي، أمينًا مساعدًا، واللجنة الرياضية، محمود حجازي، أمينًا، ومحمد عبدالباري، أميناً مساعدًا.

فيما جاءت نتيجة اللجنة الثقافية، أسامة أبو العباس، أمينًا، مريم محمد محمود، أميناً مساعدًا، ولجنة الجوالة، نور نصر نوبي، أمينًا، أحمد جابر عبدالفتاح، أمينًا مساعدًا، واللجنة الاجتماعية، عبدالحميد ابو الحجاج، أمينًا، شهد إيهاب، أميناً مساعدًا، واللجنة العلمية، ندا ابراهيم محمد، أمينًا، ريم محمد حسن، أمينًا مساعدًا.

و هنأ الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الفائزين، مؤكداً على أهمية دور الاتحادات الطلابية في تنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم القيادية، وأهمية الانتخابات الطلابية في تنمية روح القيادة والمشاركة الفعالة بين الطلاب، مشيراً إلى أنها تعكس الديمقراطية وحرية الرأي، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف من خلال هذه الانتخابات إلى تمكين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الحياة الجامعية.

فيما أوضح الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت تمت بشفافية تامة، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، مؤكداً على دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية.

وكان رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير عمليات التصويت في انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024/2025، إذ شهدت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة إقبالاً كثيفاً من الطلاب على المشاركة في الانتخابات، بينما حسمت انتخابات كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بالتزكية.

واستمرت الانتخابات على مدار 3 أيام حيث أجريت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، تلاها انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.

انتخابات اتحاد الطلاب (22)

انتخابات اتحاد الطلاب (21)

انتخابات اتحاد الطلاب (20)

انتخابات اتحاد الطلاب (23)

انتخابات اتحاد الطلاب (18)

انتخابات اتحاد الطلاب (17)

انتخابات اتحاد الطلاب (19)

انتخابات اتحاد الطلاب (15)

انتخابات اتحاد الطلاب (16)

انتخابات اتحاد الطلاب (13)

انتخابات اتحاد الطلاب (14)

انتخابات اتحاد الطلاب (11)

انتخابات اتحاد الطلاب (12)

انتخابات اتحاد الطلاب (9)

انتخابات اتحاد الطلاب (10)

انتخابات اتحاد الطلاب (7)

انتخابات اتحاد الطلاب (6)

انتخابات اتحاد الطلاب (8)

انتخابات اتحاد الطلاب (4)

انتخابات اتحاد الطلاب (5)

انتخابات اتحاد الطلاب (2)

انتخابات اتحاد الطلاب (3)