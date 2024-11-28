شريف سعيد يكشف كواليس آخر لقاء للراحل محمد رحيم وموعد إذاعته

قال الكاتب والمخرج شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن البرومو الذي تم إذاعته على قناة الوثائقية لحلقة الملحن الراحل محمد رحيم هو جزء من لقاء "بودكاست" لبرنامج بعنوان "كلام في الفن".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن بودكاست "كلام في الفن" يتحدث عن تاريخ الاغنية المصرية ومحطاتها من خلال استضافة عدد من المطربين والملحنين، لتوثيق هذا القطاع وتجاربه المضيئة.

وتابع: من بين حلقات "كلام فتي الفن" كان لقاءنا مع محمد رحيم، وتم تسجيل اللقاء قبل وفاته بـ 9 أيام، وتحدث خلال اللقاء عن كواليس عمله مع الخال عبدالرحمن الأبنودي والعلاقة الإنسانية التى جمعت بينهما وعلاقته بعمرو دياب وحكاية أول أغنية لحنها".

وواصل: "تحدث محمد رحيم أيضًا عن علاقته بمحمد منير وشيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان ولؤي، وسجلنا معه لقاء سيذاع على حلقتين، وسيتم إذاعته الأسبوع المقبل على قناة الوثائقية".

