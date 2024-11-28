أحمد شوبير: أنا متعاطف مع رمضان صبحي وأحب أشوفه في الأهلي والمجلس رافض

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه حقق تاريخ كبير في كرة القدم وشارك في كأس العالم ومذيع شاطر واشتغل على نفسه بشكل جيد، قائلا: "عملت حاجات كويسة في الاعلام المصري والعربي الرياضي وأنا انسان طيب وشغوف بشغلي جدا".

وأشار أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن مجلس إدارة الأهلي يرفض عودة رمضان صبحي ولكنه بشكل شخصي يحب عودة رمضان للقلعة الحمراء، مضيفا: "المجلس رافض رمضان صبحي يرجع وأنا أحب اشوف رمضان في الأهلي وده ممكن يكون غلط".

وتابع: "رمضان صبحي اتربى في الأهلى وأنا متعاطف معاه وهو حاليا حر يروح الزمالك بيراميدز أي نادي هو حر وعالم الاحتراف كده وأنا احب اشوفه في الاهلي".