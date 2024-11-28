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الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. الجيش الإسرائيلي يخرق الهدنة للمرة الثانية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 29 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الجيش الإسرائيلي يخرق الهدنة للمرة الثانية
حزب الله يعلن "الانتصار" ويستعد لتشييع شعبي لـ "نصر الله"
الاحتلال يواصل قصف غزة
عباس يصدر إعلانًا دستوريًا يحدد وضع رئاسة السلطة حال "شغور" منصبه
باريس تثير انتقادات المحامين والمنظمات غير الحكومية بحديثها عن "حصانة" نتنياهو
العالم يحيى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
140 قتيلا في اشتباكات بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام الإرهابية
تهديدات إرهابية تستهدف شخصيات بارزة في إدارة ترامب المقبلة
هجوم روسي ضخم على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة
 

الجيش الإسرائيلي حزب الله غزة الشعب الفلسطيني باريس ترامب