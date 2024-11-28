اقرأ غدًا في "البوابة".. الجيش الإسرائيلي يخرق الهدنة للمرة الثانية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 29 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الجيش الإسرائيلي يخرق الهدنة للمرة الثانية

حزب الله يعلن "الانتصار" ويستعد لتشييع شعبي لـ "نصر الله"

الاحتلال يواصل قصف غزة

عباس يصدر إعلانًا دستوريًا يحدد وضع رئاسة السلطة حال "شغور" منصبه

باريس تثير انتقادات المحامين والمنظمات غير الحكومية بحديثها عن "حصانة" نتنياهو

العالم يحيى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

140 قتيلا في اشتباكات بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام الإرهابية

تهديدات إرهابية تستهدف شخصيات بارزة في إدارة ترامب المقبلة

هجوم روسي ضخم على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة

