تشيلسي يقهر هايدينهايم بثنائية ويحافظ على صدارة دوري المؤتمر الأوروبي

قهر فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره هايدنهايم الألماني على ملعبه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب فويت أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

شهد الشوط الأول من المباراة سيطرة تشيلسي على مجريات اللعب، إلا أن محاولاته باءت بالفشل في هز شباك هايدنهايم في نصف اللقاء الأول.

مباراة تشيلسي ضد هايدنهايم

في الشوط الثاني، تمكن الفرنسي كريستوفر نكونكو من افتتاح التسجيل للبلوز في الدقيقة 51، قبل أن يعزز الأوكراني ميخايلو مودريك تقدم تشيلسي بهدف ثان في الدقيقة 86، وذلك بهدفين من صناعة جادون سانشو.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد اللاعب الإيطالي تشيزاري كاسادي من صفوف تشيلسي، ولكن ذلك لم يؤثر على نتيجة المباراة.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة، ليحافط على صدارته لجدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما تجمد رصيد هايدنهايم عند 9 نقاط في المركز السادس.