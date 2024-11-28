ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشيلسي يقهر هايدينهايم بثنائية ويحافظ على صدارة دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي
تشيلسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قهر فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره هايدنهايم الألماني على ملعبه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب فويت أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

شهد الشوط الأول من المباراة سيطرة تشيلسي على مجريات اللعب، إلا أن محاولاته باءت بالفشل في هز شباك هايدنهايم في نصف اللقاء الأول. 

مباراة تشيلسي ضد هايدنهايم 

في الشوط الثاني، تمكن الفرنسي كريستوفر نكونكو من افتتاح التسجيل للبلوز في الدقيقة 51، قبل أن يعزز الأوكراني ميخايلو مودريك تقدم تشيلسي بهدف ثان في الدقيقة 86، وذلك بهدفين من صناعة جادون سانشو.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد اللاعب الإيطالي تشيزاري كاسادي من صفوف تشيلسي، ولكن ذلك لم يؤثر على نتيجة المباراة.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة، ليحافط على صدارته لجدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما تجمد رصيد هايدنهايم عند 9 نقاط في المركز السادس.

تشيلسي هايدنهايم دورى المؤتمر الأوروبى مباراة تشيلسي ضد هايدنهايم اخبار تشيلسي سانشو ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي