صور.. مهرجان الفيوم السينمائي ينظم معرضا للفن التشكيلي

نظم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة مساء اليوم معرضا للفن التشكيلي ضمن برنامج الفنون المعاصرة بالمهرجان بحضور عدد كبير من النجوم ورواد المهرجان.



تواجد في المعرض عدد من الفنانين منهم بشرى وداليا مصطفى وأحمد فتحي وسلوى محمد علي والمخرج هاني لاشين رئيس المهرجان والمخرج عمر عبد العزيز ونيرمين عامر مسئولة المعرض، وعدد من صناع السينما العرب والنقاد والإعلاميين.



تضمن المعرض مجموعة من اللوحات الفنية التي رسمها نخبة من الفنانين التشكيليين من مصر والعالم خاصة لوحات مستوحاة من وجوه الفيوم، وعبر المتواجدون عن إعجابهم بمستوى اللوحات خاصة أنها لفنانين من دول مختلفة تضم ثقافات متعددة.



كان مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة قد نظم يوما فلسطينيا خاصا ضمن أنشطة المهرجان ضمن عروض أزياء فلسطينية وكذلك عرض لفرقة كنعان ومعرضا للمنتجات الفلسطينية كما تم عرض أفلام المسافة صفر.

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