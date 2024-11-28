بمشاركة أليو ديانج.. الخلود ينهض من كبوته بفوز على الأخدود بالدوري السعودي

تمكن فريق الخلود من كسر سلسلة نتائجه السلبية التي دامت لسبع جولات متتالية في الدوري السعودي، محققًا فوزًا ثمينًا على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن.

افتتح الخلود التسجيل عن طريق اللاعب ميزياني ماوليدا، الذي ترجم ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

ولم يستسلم الأخدود في الشوط الثاني، حيث نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 62 عن طريق النيجيري جودوين.

وبينما كانت المباراة تشير إلى التعادل، خطف بسام آل أريني هدف الفوز القاتل لفريق الخلود في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

مشاركة أليو ديانج في فوز الخلود على الأخدود

شهدت المباراة مشاركة المالي أليو ديانج مع الخلود أساسيًا ضد الأخدود، ولعب اللقاء منذ بدايته حتى نهايته.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بهذا الفوز، استعاد الخلود نغمة الانتصارات في الدوري السعودي، بعدما غابت عنه في الأسابيع الماضية.

بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 10 نقاط، ليقفز مؤقتًا إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، في حين تجمد رصيد الأخدود عند 9 نقاط، ليشغل المركز الخامس عشر.