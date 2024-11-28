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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سارة حازم: الشعب الفلسطيني صاحب أكبر معاناة في العصر الحديث

الإعلامية سارة حازم
الإعلامية سارة حازم طه
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قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن غدًا الجمعة 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، صاحب أكبر معاناة في العصر الحديث، والتي تتجسد الآن بأبشع الصور، مشيرة إلى أننا نتابع كل يوم الصور والفيديوهات التي ترصد تهجير مئات الآلاف من الأسر، وهدم كل المرافق الصحية، والافتقار لأبسط أشكال لحياة.
وأضافت سارة حازم خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن اليوم العالمي للتضامن مع غزة مناسبة يجب أن ترتفع فيها أصوات كل المنظمات الدولية وتطالب بوقف عدوان جيش الاحتلال على غزة أسوة بما حدث في لبنان، لأن من اتخذ قرار وقف الحرب على لبنان يستطيع إنهائها في غزة، منوهة أن أمريكا هي صاحبة الكلمة المسموعة لدي تل أبيب. 
وتابعت: "نحن نتضامن مع فلسطين، ونتضامن ضد القهر والظلم والعجرفة وآلة الحرب التي لا ترحم ولا تفرق، ونتضامن ضد انتهاك حقوق العزل والإبادة وطمس الهوية، ونتضامن ضد الشر المطلق المتمثل في نتنياهو وحكومته".
وواصلت سارة حازم : "أما آن لهذا الكابوس أن ينتهي، ألم يكفي 424 يوما من القتل والهدم والتشريد؟، ألم تحن اللحظة التي يلتقط فيها سكان غزة أنفاسهم بعد شهور من قصف الطائرات واستهداف الأبرياء وتجريب أسلحة محظورة دوليا؟، ماذا تريد إسرائيل بعد قتل 44 ألف و330 فلسطيني.. وجرح 104 ألف و933 شخص؟".
 

الإعلامية سارة حازم طه اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى المنظمات الدولية