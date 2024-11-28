صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القيادات المستقبلية

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة. الصحة بالدقهلية اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القيادات المستقبلية من مختلف المستشفيات بالدقهلية، والتي نظمتها إدارة الطب العلاجى واستمرت لمدة شهرين.



وأضاف وكيل الوزارة، أن الدورة استهدفت رفع المستوى الإداري لنواب مديري المستشفيات الحاليين، بالإضافة إلى إعداد قيادات مستقبلية من الصف الثانى للتحول من النظام الإداري النمطي إلى منظومة الإدارة الحديثة المرنة.

كما ثمن جهود القائمين على تنظيمها وفى مقدمتهم الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير المستشفيات.



وقام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات تقدير علي المشاركين الذين اجتازوا الامتحان الختامى للدورة مؤكدا دخول الـ20 المتميزين لجنة القيادات الخاصة بالمديرية لتسكينهم في مناصب مختلفة خلال الفترة المقبلة وفقا للاحتياجات.



وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجى، أن الدورة جاءت بمشاركة نحو 70 من كوادر المهن الطبية من جميع المستشفيات، وتضمنت محاضرات فنية مختلفة حول دور المدير في متابعة أقسام المستشفى المختلفة وفقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى ومؤشرات الأداء. بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول لوائح وقوانين العمل بالمستشفيات وحوكمة ولائحة منظومة المخازن الحكومية، وقوانين المناقصات، والمزايدات، و التعاقدات المختلفة، علاوة على إبرام عقود الصيانة.



فيما أكد المشاركون استفادتهم و اكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورة وأيضاً تبادل الخبرات مع باقي المتدربين مؤكدين إنهم سيعملون على رفع معدل الأداء وإحداث تغيرات إيجابية وفقاً لما تم اكتسابه من خبرات إضافية.

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