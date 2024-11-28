ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القيادات المستقبلية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة. الصحة بالدقهلية اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القيادات المستقبلية من مختلف المستشفيات بالدقهلية، والتي نظمتها إدارة الطب العلاجى واستمرت لمدة شهرين. 


وأضاف وكيل الوزارة، أن الدورة استهدفت رفع المستوى الإداري لنواب مديري المستشفيات الحاليين، بالإضافة إلى إعداد قيادات مستقبلية من الصف الثانى للتحول من  النظام الإداري النمطي إلى منظومة الإدارة الحديثة المرنة.

كما ثمن جهود القائمين على تنظيمها وفى مقدمتهم الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير المستشفيات.


وقام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات تقدير علي المشاركين الذين اجتازوا الامتحان الختامى للدورة  مؤكدا دخول الـ20 المتميزين  لجنة القيادات الخاصة بالمديرية لتسكينهم في مناصب مختلفة خلال الفترة المقبلة وفقا للاحتياجات.


وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجى، أن الدورة جاءت  بمشاركة نحو 70 من كوادر المهن الطبية من جميع المستشفيات، وتضمنت محاضرات فنية مختلفة حول دور المدير في متابعة أقسام المستشفى المختلفة وفقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى ومؤشرات الأداء. بالإضافة إلى  حلقات نقاشية حول لوائح وقوانين العمل بالمستشفيات وحوكمة ولائحة منظومة المخازن الحكومية، وقوانين المناقصات، والمزايدات، و التعاقدات المختلفة، علاوة على إبرام عقود الصيانة.


فيما أكد المشاركون استفادتهم و اكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورة  وأيضاً تبادل الخبرات مع باقي المتدربين مؤكدين إنهم سيعملون على رفع معدل الأداء  وإحداث تغيرات إيجابية وفقاً لما تم اكتسابه من خبرات إضافية.

IMG-20241128-WA0188
IMG-20241128-WA0188
IMG-20241128-WA0161
IMG-20241128-WA0161
IMG-20241128-WA0130
IMG-20241128-WA0130
IMG-20241128-WA0184
IMG-20241128-WA0184
IMG-20241128-WA0196
IMG-20241128-WA0196
IMG-20241128-WA0169
IMG-20241128-WA0169
IMG-20241128-WA0138
IMG-20241128-WA0138
IMG-20241128-WA0192
IMG-20241128-WA0192
IMG-20241128-WA0165
IMG-20241128-WA0165
IMG-20241128-WA0134
IMG-20241128-WA0134
IMG-20241128-WA0203
IMG-20241128-WA0203
IMG-20241128-WA0172
IMG-20241128-WA0172
IMG-20241128-WA0145
IMG-20241128-WA0145
IMG-20241128-WA0199
IMG-20241128-WA0199
IMG-20241128-WA0168
IMG-20241128-WA0168
IMG-20241128-WA0141
IMG-20241128-WA0141
IMG-20241128-WA0211
IMG-20241128-WA0211
IMG-20241128-WA0180
IMG-20241128-WA0180
IMG-20241128-WA0207
IMG-20241128-WA0207
IMG-20241128-WA0177
IMG-20241128-WA0177
IMG-20241128-WA0149
IMG-20241128-WA0149
IMG-20241128-WA0187
IMG-20241128-WA0187
IMG-20241128-WA0129
IMG-20241128-WA0129
IMG-20241128-WA0183
IMG-20241128-WA0183
IMG-20241128-WA0195
IMG-20241128-WA0195
IMG-20241128-WA0164
IMG-20241128-WA0164
IMG-20241128-WA0137
IMG-20241128-WA0137
IMG-20241128-WA0191
IMG-20241128-WA0191
IMG-20241128-WA0133
IMG-20241128-WA0133
IMG-20241128-WA0171
IMG-20241128-WA0171
IMG-20241128-WA0140
IMG-20241128-WA0140
IMG-20241128-WA0210
IMG-20241128-WA0210
IMG-20241128-WA0167
IMG-20241128-WA0167
IMG-20241128-WA0136
IMG-20241128-WA0136
IMG-20241128-WA0206
IMG-20241128-WA0206
IMG-20241128-WA0178
IMG-20241128-WA0178
IMG-20241128-WA0148
IMG-20241128-WA0148
IMG-20241128-WA0176
IMG-20241128-WA0176
IMG-20241128-WA0144
IMG-20241128-WA0144
IMG-20241128-WA0214
IMG-20241128-WA0214
IMG-20241128-WA0194
IMG-20241128-WA0194
IMG-20241128-WA0190
IMG-20241128-WA0190
IMG-20241128-WA0163
IMG-20241128-WA0163
IMG-20241128-WA0132
IMG-20241128-WA0132
IMG-20241128-WA0201
IMG-20241128-WA0201
IMG-20241128-WA0198
IMG-20241128-WA0198
IMG-20241128-WA0139
IMG-20241128-WA0139
IMG-20241128-WA0209
IMG-20241128-WA0209
IMG-20241128-WA0179
IMG-20241128-WA0179
IMG-20241128-WA0135
IMG-20241128-WA0135
IMG-20241128-WA0205
IMG-20241128-WA0205
IMG-20241128-WA0174
IMG-20241128-WA0174
IMG-20241128-WA0147
IMG-20241128-WA0147
IMG-20241128-WA0186
IMG-20241128-WA0186
IMG-20241128-WA0213
IMG-20241128-WA0213
IMG-20241128-WA0182
IMG-20241128-WA0182
IMG-20241128-WA0193
IMG-20241128-WA0193
IMG-20241128-WA0162
IMG-20241128-WA0162
IMG-20241128-WA0189
IMG-20241128-WA0189
IMG-20241128-WA0131
IMG-20241128-WA0131
IMG-20241128-WA0202
IMG-20241128-WA0202
IMG-20241128-WA0170
IMG-20241128-WA0170
IMG-20241128-WA0197
IMG-20241128-WA0197
IMG-20241128-WA0166
IMG-20241128-WA0166
IMG-20241128-WA0204
IMG-20241128-WA0204
IMG-20241128-WA0175
IMG-20241128-WA0175
IMG-20241128-WA0146
IMG-20241128-WA0146
IMG-20241128-WA0200
IMG-20241128-WA0200
IMG-20241128-WA0173
IMG-20241128-WA0173
IMG-20241128-WA0212
IMG-20241128-WA0212
IMG-20241128-WA0185
IMG-20241128-WA0185
IMG-20241128-WA0208
IMG-20241128-WA0208
IMG-20241128-WA0181
IMG-20241128-WA0181
IMG-20241128-WA0150
IMG-20241128-WA0150
أجا الدقهلية مدير إدارة المستشفيات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية