سون VS ديبالا.. تشكيل مباراة توتنهام ضد روما بالدوري الأوروبي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة روما الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق توتنهام، اليوم الخميس، نظيره روما على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام روما، رفقة دومينيك سولانكي وبرينان جونسون.

في المقابل، يقود الأرجنتيني باولو ديبالا هجوم روما أمام توتنهام، ضمن التشكيل الذي أعلنه المخضرم كلاوديو رانييري، المدير الفني لذئاب العاصمة الإيطالية.

يحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي روما في المركز الـ21 وفي رصيده 5 نقاط.

تشكيل توتنهام لمواجهة روما

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو - دراجوشين - دافيز - جراي

خط الوسط: بابي سار - بينتانكور - ديجان كولوسيفسكي

وفي الهجوم: سون هيونج مين - دومينيك سولانكي - برينان جونسون.

تشكيل روما لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني - ماتيس هوملز - نديكان

خط الوسط: سيلك - باريديس - كونيه - أنخلينو

وفي الهجوم: باولو ديبالا - أرتم دوبياك - ستيفان شعراوي.