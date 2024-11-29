لنوم أكثر راحة.. عليك تجنب هذه العادات

مع دخول فصل الشتاء وأعراض الطقس الشديدة حيث الإحساس بالبرودة العالية نجد من الأشخاص خاصة "كبار السن والأطفال" من يفضل ارتداء الشراب أثناء النوم اعتقاداً منهم بأنه فى ذلك احساس بالدفء، وخلال هذه السطور البسيطة نستعين بتقرير نشرته صحفيه " ينى أكيت " التركية التي نوهت عن الأضرار الصحيه التي يتعرض لها من يصدقون بهذا الاعتقاد، مؤكدة ذلك ما أشار اليه أخصائى الأمراض الجلدية الدكتور "كرم بايكال " إذ حددها في مجموعة من الأضرار الصحية ونوه عنها كالاتي.

أولا : بشكل عام "إرتداء الجوراب أثناء النوم قد يؤثر سلباً على الدورة الدموية الطرفيه إذ يضعفها، وبدوره يؤدي إلى ظهور كدمات وجفاف الجلد .هذا ما اجمع عليه خبراء و أخصائيين الأمراض الجلديه اذ اتفقوا على أنه ينتج بسبب ارتداء الجوارب ،ذلك لأنها أشرطة مطاطيه تسبب ضغط مطول على القدمين يساهم فى عرض الجفاف ،وظهور الكدمات.

ثانيا: عدوى فطرية

يوضح "الدكتور بايكال " بأن النوم بالجوراب لا يقتصر على اللإحساس بالجفاف أو ظهور الكدمات وإنما يتسع ليشمل أعراض أخرى أكثر خطورة وهى " العدوى الفطريه " فى القدم التى تنتج بسبب تعرق القدمين واحتباس الهواء الناجم عن ارتداء الجوارب أثناء النوم الذي بدوره يساهم في ظهور أعراض " الاكزيما ".

تعريفها

مرض يجعل الجلد جافًا ومثيرًا للحكة وملتهبًا، وهو أكثر شيوعًا لدى الأطفال الصغار، ولكن يمكن أن يحدث في أي مرحلة عمرية. حيث يستمر التهاب الجلد التأتبي لفترة طويلة (مزمن) ويمكن أن تزداد شدته في بعض الأحيان. وقد يكون مسببًا للتهيج وقد يصاحبها اعراض كثيره وخطيره .

أعراضها

اتهاب جلدي ينتج عنه الربو أو حمى القش أحياناً وأحيانا اخرى التهاب الجلد التماسي الناجم عن الاحتكاك الطويل بين الجلد وقماش الجوراب الذى ينتج عنه الحكة و أحمرار الجلد الذى بدوره يؤدى إلى تقشير القدمين ومن ثم الجفاف ذلك عن ارتدائه أثناء النوم ولكن ارتدائه بشكل مستمر طوال الليل قد يسبب تباطؤ تدفق الدم .

ثالثا : تعرق القدمين

يضيف "بايكال " بان فى ارتداء الجوراب عرض اكثر خطورة الا وهو تعرق القدمين مشيرا ذلك بأن "الجوراب مصنوعه من القماش والمواد الصناعيه مثل البوليستر أو الحرير الصناعى و النايلون" اذ تحمل اعراض فى غايه من الخطورة .

وأوضح بأن الخطورة تكمن فى أن هذه المواد ليست صديقة للبشره وبدورها لا تسمح للقدمين بالتنفس ذلك لان الشخص بارتدائه لتلك الجوراب المصنوعة من تلك المواد الصناعيه قد يتعرق قدماه فضلا عن نومه ببطانية سميكة مما يخلق بيئة خصبه لتكاثر البكتريا التي عنها تسبب التهيج للقدم ومن ثم تسبب التورم للقدمين.

ودلل على ذلك بوجود حكات بمنطقة الكاحل التى تعرف بأنه المفصل الذي يصل القدم بالساق اذ يعد تكوينه معقد، اذ يشتمل على مفصلين: المفصل الأساسي: وهو الذي يتكون من ثلاثة عظام: الظنبوب وهو الجزء الإنسي من “الكاحلالشظية ”الذي يكون في الجزء الوحشي و“الكاحلعظم ”الكاحل الموجود في الجزء السفلي.ولانه الرابط بين الساق والقدم. يمتد إلى الأسفل (بعيدًا) من أضيق نقطة في الجزء الأسفل من الساق ويتضمن أجزاء القدم الأقرب إلى الجسم (القريب) إلى الكعب والسطح العلوي (الظهر) اذ يعد بذلك قوة كبير فى مشيه الانسان اذ انه مسؤل عن المشية.

وأضاف أنه بسبب تعرق القدمين قد يتعرض الكاحل تلك القوة المؤثرة فى مشية الفرد إلى حكات يترتب عليها أعراض خطيره مثل التهاب الجلد و علامات التمدد، التى عنها يظهر البقع أو البثور والتى تؤدى بدورها إلى جفاف الجلد وتشققه فضلا عن القشرية والبقع الخشنه فضلا عن انخفاض درجة الحرارة أو ارتفاعها الذى يسبب خفض الوزن واحيانا الحمى

وعلى ذلك ينصح "بيكال " بعدم ارتدائه اثناء النوم لما فى ذلك من أعراض خطيره واذ وجب ارتدائه لبرودة الجو ففى هذه الحاله على من يرتديه أن يرتديه أثناء استيقاظه لعل فى ذلك تنشيط للدورة لدموية محذراً ارتدائه أثناء النوم.