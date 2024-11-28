اليوسفى والمازمى وبريمو .. أوائل منافسات اليوم الثانى لبطولة العالم العسكرية للفروسية 24 بقطر

شهدت منافسات اليوم الثانى للفردى لبطولة العالم العسكرية للفروسية - لقفز الحواجز رقم 24 ، المقاومة حالياً بدولة قطر ، قمة الإثارة من جميع فرسان الدول ال 15 المشاركة في البطولة من أجل بلوغ منصة التتويج للبطولة .

أسفرت منافسات اليوم الثانى عن فوز فارس سلطنة عمان رقيب مادين سعيد حمد اليوسفى بالمركز الأول ، وجاء في المركز الثانى فارس دولة الإمارات العربية المتحدة الملازم أول سعيد محمد المازمى ، وحل فى المركز الثالث الإيطالي بريمو كاردوتو .

وقام العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد الرياضي العسكرى القطرى ورئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والعقيد روبرتو فورديجو ممثل المجلس الدولى للرياضة العسكرية ( السيزم ) بتسليم الجوائز للفرسان الثلاثة الأوائل .

شهدت منافسات اليوم الثانى للبطولة قوة وإثارة بين جميع الفرسان من أجل الصعود على منصة التتويج .

حضر منافسات اليوم الثانى للسباق العميد فنى عتيق شداد الغانم نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس اللجنة الفنية بالإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والمقدم الركن منصور هادى الشهوانى رئيس اللجنة الإعلامية ، والرائد الركن خالد العطية مدير البطولة ، ورؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة .

تقام البطولة بميدان لونجين الداخلى بالشقب ، وتستمر حتى الأول من ديسمبر القادم بمشاركة 15 دولة ، تحت مظلة المجلس الدولى للرياضة العسكرية ( السيزم ) تحت شعار " الصداقة عبر الرياضة " .