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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوسفى والمازمى وبريمو .. أوائل منافسات اليوم الثانى لبطولة العالم العسكرية للفروسية 24 بقطر

بطولة العالم للفروسية
بطولة العالم للفروسية العسكرية
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شهدت منافسات اليوم الثانى للفردى لبطولة العالم العسكرية للفروسية - لقفز الحواجز رقم 24 ، المقاومة حالياً بدولة قطر ، قمة الإثارة من جميع فرسان الدول ال 15 المشاركة في البطولة من أجل بلوغ منصة التتويج للبطولة .

أسفرت منافسات اليوم الثانى عن فوز فارس سلطنة عمان رقيب مادين سعيد حمد اليوسفى بالمركز الأول ، وجاء في المركز الثانى فارس دولة الإمارات العربية المتحدة الملازم أول سعيد محمد المازمى  ، وحل فى المركز الثالث الإيطالي بريمو كاردوتو .
وقام العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد الرياضي العسكرى القطرى ورئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والعقيد روبرتو فورديجو ممثل المجلس الدولى للرياضة العسكرية ( السيزم ) بتسليم الجوائز للفرسان الثلاثة الأوائل .

شهدت منافسات اليوم الثانى للبطولة قوة وإثارة بين جميع الفرسان من أجل الصعود على منصة التتويج .
حضر منافسات اليوم الثانى للسباق العميد فنى عتيق شداد الغانم نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس اللجنة الفنية بالإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والمقدم الركن منصور هادى الشهوانى رئيس اللجنة الإعلامية ، والرائد الركن خالد العطية مدير البطولة ، ورؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة .
تقام البطولة بميدان لونجين الداخلى بالشقب ، وتستمر حتى الأول من ديسمبر القادم بمشاركة 15 دولة ، تحت مظلة المجلس الدولى للرياضة العسكرية ( السيزم ) تحت شعار " الصداقة عبر الرياضة " .

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